Un motociclista de 16 años se encuentra grave tras colisionar contra un ómnibus en la intersección de Pantaleón Pérez y Veracierto, en Maroñas.
Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
El adolescente fue asistido en el lugar y derivado luego en un móvil de emergencia médica a un centro de salud donde fue diagnosticado con politrauma general craneal reservado.
Un móvil policial llegó al lugar tras un llamado al servicio de emergencias 911. Los efectivos pudieron determinar que la moto circulaba por Pantaleón Pérez y al llegar a Veracierto chocó de forma lateral con un coche de Cutcsa que iba expreso.
Posteriormente, fue internado en el Hospital Pasteur.
El siniestro de tránsito tuvo lugar en la madrugada de este domingo, sobre la hora 05:00
