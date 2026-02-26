RECIBÍ EL NEWSLETTER
SAN JOSÉ

Un motociclista de 67 años murió tras ser embestido por una camioneta en ruta 11

El siniestro de tránsito fatal ocurrido sobre las 14 horas a la altura del kilómetro 58, en el departamento de San José.

Un motociclista de 67 años murió este jueves de tarde como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido sobre las 14 horas a la altura del kilómetro 58 de la ruta 11 en el departamento de San José.

De acuerdo a la información de Policía Caminera, una camioneta y una moto circulaban hacia el este por la ruta 11, cuando en ese punto la camioneta chocó de atrás a la moto, lo que provocó la muerte en el lugar del motociclista.

En tanto, el conductor de la camioneta, de 57 años, sufrió una crisis nerviosa y fue derivado a una mutualista privada. El control de alcoholemia dio resultado cero.

