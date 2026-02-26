Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar

El jerarca remarcó la importancia de que los establecimientos que detecten mortandad comuniquen a las autoridades sobre la situación. "No nos puede pasar que nos enteremos por terceros que hay mortandad en algunos predios comerciales. Nos pasó. Estamos atendiendo. Supuestamente creemos que no sea influenza, pero en esta situación y en cualquier situación siempre que hay mortandad en predios comerciales tienen que notificar al Ministerio de Ganadería. El Ministerio de Ganadería no va a sancionar, sino que va a realizar una investigación", dijo Rodríguez.