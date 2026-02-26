RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFLUENZA AVIAR

Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar

"Supuestamente creemos que no sea influenza, pero en esta situación y en cualquier situación siempre que hay mortandad en predios comerciales tienen que notificar al Ministerio de Ganadería", remarcó el director de Servicios Ganaderos.

mgap-conferencia-gripe-aviar-

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca investiga si caso de mortandad de aves en establecimiento comercial de Canelones se debe a gripe aviar, dijo el director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez.

El jerarca remarcó la importancia de que los establecimientos que detecten mortandad comuniquen a las autoridades sobre la situación. "No nos puede pasar que nos enteremos por terceros que hay mortandad en algunos predios comerciales. Nos pasó. Estamos atendiendo. Supuestamente creemos que no sea influenza, pero en esta situación y en cualquier situación siempre que hay mortandad en predios comerciales tienen que notificar al Ministerio de Ganadería. El Ministerio de Ganadería no va a sancionar, sino que va a realizar una investigación", dijo Rodríguez.

Autoridades del Ministerio de Ganadería, Ambiente y Salud Pública brindaron una conferencia de prensa este jueves luego de que se detectara un caso más de gripe aviar en el sur del país, el último en Colonia. Allí comunicaron que queda suspendido el ingreso de aves y derivados desde Argentina, donde hay dos focos a nivel comercial.

gripe aviar: mgap dispuso suspension de importacion de aves y productos derivados desde argentina
Seguí leyendo

Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina
Embed - Conferencia de prensa sobre influenza aviar

Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO ÑANDUBAY

Inspeccionan más de 35.000 vehículos y 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos fueron incautadas
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
CANAL 10

Llegó el momento: se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
POR 24 MESES

Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
MALVÍN

Subdirector de Policía vio el arrebato de una cartera, siguió al delincuente y la recuperó; el autor se fugó

Te puede interesar

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur – Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo. Foto: FocoUy video
UNANIMIDAD EN EL SENADO, MAYORÍA EN DIPUTADOS

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur - Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo
Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar video
INFLUENZA AVIAR

Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina
Sociedad

Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina

Dejá tu comentario