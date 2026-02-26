El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca investiga si caso de mortandad de aves en establecimiento comercial de Canelones se debe a gripe aviar, dijo el director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez.
Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
"Supuestamente creemos que no sea influenza, pero en esta situación y en cualquier situación siempre que hay mortandad en predios comerciales tienen que notificar al Ministerio de Ganadería", remarcó el director de Servicios Ganaderos.
El jerarca remarcó la importancia de que los establecimientos que detecten mortandad comuniquen a las autoridades sobre la situación. "No nos puede pasar que nos enteremos por terceros que hay mortandad en algunos predios comerciales. Nos pasó. Estamos atendiendo. Supuestamente creemos que no sea influenza, pero en esta situación y en cualquier situación siempre que hay mortandad en predios comerciales tienen que notificar al Ministerio de Ganadería. El Ministerio de Ganadería no va a sancionar, sino que va a realizar una investigación", dijo Rodríguez.
Autoridades del Ministerio de Ganadería, Ambiente y Salud Pública brindaron una conferencia de prensa este jueves luego de que se detectara un caso más de gripe aviar en el sur del país, el último en Colonia. Allí comunicaron que queda suspendido el ingreso de aves y derivados desde Argentina, donde hay dos focos a nivel comercial.
Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina
