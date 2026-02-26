RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE LLEVÓ $1.500

Delincuente a caballo y armado rapiñó a repartidores en Malvín Norte; se dio a la fuga al galope

Los damnificados fueron abordados en Emilio Castelar e Isla de Gaspar sobre la hora 20.15. Los vecinos aseguran que ya lo han visto robar en esta modalidad y que el barrio es "tierra de nadie".

caballo-golpe-malvín-norte

Un delincuente a caballo y armado rapiñó al conductor de una camioneta y a su acompañante en Emilio Castelar e Isla de Gaspar, en el barrio Malvín Norte.

Dos trabajadores estaban realizando repartos cuando fueron abordados por este individuo que se bajó del caballo y los amenazó con el arma. Logró llevarse poco dinero, $ 1.500, ya que cuando vieron acercarse al delincuente arrojaron lo demás.

De inmediato, el individuo se dio a la fuga al galope.

Foto: captura de video cedido a Subrayado.
Seguí leyendo

Con destornillador, delincuente robó más de 15 chapas matrículas de vehículos en el Prado

Los involucrados no radicaron la denuncia porque dijeron que cada vez que denuncian o aportan información la Policía no hace nada.

La hermana de uno de los damnificados dijo a Subrayado que hay muchos delincuentes en la zona de distintas las edades que andan encapuchados y que "les roban las cadenitas de oro a las vecinas".

Una de las vecinas reclama más seguridad ya que es "tierra de nadie" y muchas mujeres salen a trabajar a las cinco de la mañana y los delincuentes las esperan en las esquinas. "Sin ir más lejos antes de ayer mi hijo me tuvo que llevar a la parada porque había uno en bicicleta con una cuchilla", dijo.

Los vecinos tienen normalizado el hecho, porque ya lo han visto varias veces, pero dicha situación continúa generando indignación y molestia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2027132937490030689&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO ÑANDUBAY

Inspeccionan más de 35.000 vehículos y 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos fueron incautadas
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA

Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta
PAGÓ MÁS DE $2.000

Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
CANAL 10

Llegó el momento: se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja

Te puede interesar

La Unión Europea comenzará a aplicar de forma provisoria el acuerdo con el Mercosur, dijo Ursula von der Leyen. Foto: AFP
Uruguay y Argentina ya votaron el acuerdo

La Unión Europea comenzará a aplicar de forma provisoria el acuerdo con el Mercosur
Es potable y se puede tomar agua de la canilla, afirmó la directora general de Salud del MSP video
TRIHALOMETANOS EN EL AGUA

"Es potable y se puede tomar agua de la canilla", afirmó la directora general de Salud del MSP
Fin de semana agradable, fresco de mañana y caluroso de tarde; el informe de Nubel Cisneros
el informe de Nubel Cisneros

Fin de semana agradable, fresco de mañana y caluroso de tarde; el informe de Nubel Cisneros

Dejá tu comentario