Un delincuente a caballo y armado rapiñó al conductor de una camioneta y a su acompañante en Emilio Castelar e Isla de Gaspar, en el barrio Malvín Norte.
Delincuente a caballo y armado rapiñó a repartidores en Malvín Norte; se dio a la fuga al galope
Los damnificados fueron abordados en Emilio Castelar e Isla de Gaspar sobre la hora 20.15. Los vecinos aseguran que ya lo han visto robar en esta modalidad y que el barrio es "tierra de nadie".
Dos trabajadores estaban realizando repartos cuando fueron abordados por este individuo que se bajó del caballo y los amenazó con el arma. Logró llevarse poco dinero, $ 1.500, ya que cuando vieron acercarse al delincuente arrojaron lo demás.
De inmediato, el individuo se dio a la fuga al galope.
Con destornillador, delincuente robó más de 15 chapas matrículas de vehículos en el Prado
Los involucrados no radicaron la denuncia porque dijeron que cada vez que denuncian o aportan información la Policía no hace nada.
La hermana de uno de los damnificados dijo a Subrayado que hay muchos delincuentes en la zona de distintas las edades que andan encapuchados y que "les roban las cadenitas de oro a las vecinas".
Una de las vecinas reclama más seguridad ya que es "tierra de nadie" y muchas mujeres salen a trabajar a las cinco de la mañana y los delincuentes las esperan en las esquinas. "Sin ir más lejos antes de ayer mi hijo me tuvo que llevar a la parada porque había uno en bicicleta con una cuchilla", dijo.
Los vecinos tienen normalizado el hecho, porque ya lo han visto varias veces, pero dicha situación continúa generando indignación y molestia.
Dejá tu comentario