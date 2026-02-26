Delincuente a caballo y armado rapiñó a repartidores en Malvín Norte; se dio a la fuga al galope

Un delincuente a caballo y armado rapiñó al conductor de una camioneta y a su acompañante en Emilio Castelar e Isla de Gaspar, en el barrio Malvín Norte .

Dos trabajadores estaban realizando repartos cuando fueron abordados por este individuo que se bajó del caballo y los amenazó con el arma. Logró llevarse poco dinero, $ 1.500, ya que cuando vieron acercarse al delincuente arrojaron lo demás.

De inmediato, el individuo se dio a la fuga al galope.

Los involucrados no radicaron la denuncia porque dijeron que cada vez que denuncian o aportan información la Policía no hace nada.

La hermana de uno de los damnificados dijo a Subrayado que hay muchos delincuentes en la zona de distintas las edades que andan encapuchados y que "les roban las cadenitas de oro a las vecinas".

Una de las vecinas reclama más seguridad ya que es "tierra de nadie" y muchas mujeres salen a trabajar a las cinco de la mañana y los delincuentes las esperan en las esquinas. "Sin ir más lejos antes de ayer mi hijo me tuvo que llevar a la parada porque había uno en bicicleta con una cuchilla", dijo.

Los vecinos tienen normalizado el hecho, porque ya lo han visto varias veces, pero dicha situación continúa generando indignación y molestia.