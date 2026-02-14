RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un motociclista de 29 años murió tras chocar contra un camión en avenida Italia

El conductor del camión pretendió doblar a la derecha y no vio que por la senda Solo bus venía la víctima. Cayó al pavimento y se golpeó la cabeza contra el cordón. El casco lo llevaba en uno de sus brazos.

Un motociclista de 29 años murió tras chocar contra un camión en avenida Italia y Valencia. El siniestro de tránsito fatal ocurrió en la tarde este viernes, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El camión y la moto circulaban por avenida Italia hacia el este. Cuando el camionero, que iba por el carril central, puso el señalero para doblar a la derecha hacia la calle Valencia, no se percató que por la senda Solo bus venía el motociclista.

El conductor de la moto no pudo evitar chocar con la parte trasera del camión. Cayó al pavimento y se golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda. No iba con el casco puesto, lo llevaba enganchado en uno de sus brazos. El motociclista murió en el lugar, según constató un equipo médico de emergencia.

La prueba de alcohol en sangre que le realizó personal de tránsito de la Intendencia de Montevideo al camionero dio resultado cero.

En tanto, Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

