Gran Hermano Uruguay llega a la pantalla de Canal 10, en la celebración de sus 70 años

Canal 10 está celebrando sus 70 años, la televisión uruguaya cumple 70 años y en este marco, por primera vez se realizará Gran Hermano Uruguay , un formato exitoso a nivel mundial que ha atrapado a los televidentes.

Hace un poco más de 26 años que se estrenó el primer Gran Hermano de la historia en los Países Bajos y desde entonces se ha realizado en más de 60 países, con más de 500 temporadas.

Los participantes no se conocen entre sí y están en una casa que es filmada 24 horas.

Gran Hermano es un programa que marcó un antes y después en la televisión mundial y que ahora llega a nuestra pantalla, con un gran equipo de producción que se está preparando para abrir las puertas de la casa más famosa del mundo.

El 16 de septiembre de 1999 se emitió el primer capítulo de la historia de este exitoso formato, creado por John De Mol. Ocho personas convivieron aisladas del mundo durante 2 años. En 1992 registró la convivencia de desconocidos durante un largo período de tiempo.

El nombre de Gran Hermano proviene de la novela 1984 de George Orwell, que simboliza la vigilancia constante.

Desde su creación, cada versión incorpora sus propias modificaciones, pero la idea general sigue siendo la misma: un grupo de habitantes desconocidos entre sí y surgidos de un casting, conviven en una casa especialmente diseñada para la ocasión en la que son filmados por cámaras y grabados por micrófonos durante las 24 horas del día.

Los participantes conviven hasta que son expulsados de la casa, uno a uno. entre ellos se nominan, pero es el público quien decide quién abandone el juego.

Además de la convivencia y las obligaciones que tienen para mantener la casa, los jugadores se enfrentan a pruebas semanales y encuentran privacidad en el confesionario donde también realizan su juego.

El formato ha crecido año a año, renovándose con nuevas dinámicas y se ha adaptado a los cambios sociales, incorporando una gran interacción a través de las redes sociales y las distintas plataformas de comunicación.

Gran Hermano es mucho más que entretenimiento, es un programa que ha atrapado a espectadores de todo el mundo y que pone en debate temas como las relaciones interpersonales, la discriminación, la salud mental, el bullying, la violencia pero también la amistad, la fidelidad, la estrategia y el juego.

A más de dos décadas de su creación, Gran Hermano sigue vigente en muchos países y este año llega a la televisión uruguaya.