Un joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera

Un joven de 18 años recibió un disparo en el pecho tras ser abordado por cuatro delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera. El hecho ocurrió este sábado en el límite entre el Marconi y el barrio Plácido Ellauri.

El joven le contó a la Policía que circulaba en su moto marca Yumbo 125 cc cuando en el cruce de Aparicio Saravia y Jacinto Trápani lo abordaron cuatro delincuentes que iban todos armados. Lo amenazaron, le exigieron sus pertenencias y cuando se bajó de la moto, recibió un disparo de arma de fuego en su hemitórax izquierdo.

Los delincuentes se fugaron del lugar llevándose la moto, los championes y la billetera con documentos varios del joven. El baleado fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde la médica de guardia le diagnosticó herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida y se coordinó su traslado a otro centro asistencial para recibir atención especializada.