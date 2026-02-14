RECIBÍ EL NEWSLETTER
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

Un joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera

Contó que iba en su moto marca Yumbo 125 cc cuando en el cruce de Aparicio Saravia y Jacinto Trápani lo abordaron cuatro delincuentes armados, le exigieron sus pertenencias y tras bajarse del vehículo recibió un disparo.

policia-policlinica-capitan-tula.jpg

Un joven de 18 años recibió un disparo en el pecho tras ser abordado por cuatro delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera. El hecho ocurrió este sábado en el límite entre el Marconi y el barrio Plácido Ellauri.

El joven le contó a la Policía que circulaba en su moto marca Yumbo 125 cc cuando en el cruce de Aparicio Saravia y Jacinto Trápani lo abordaron cuatro delincuentes que iban todos armados. Lo amenazaron, le exigieron sus pertenencias y cuando se bajó de la moto, recibió un disparo de arma de fuego en su hemitórax izquierdo.

Los delincuentes se fugaron del lugar llevándose la moto, los championes y la billetera con documentos varios del joven. El baleado fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde la médica de guardia le diagnosticó herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida y se coordinó su traslado a otro centro asistencial para recibir atención especializada.

