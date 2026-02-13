Renunció la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado

El Ministerio de Ambiente sufrió a una nueva baja a menos de un año de haber asumido el ministro, Edgardo Ortuño . El primero en alejarse de la cartera fue Leonardo Herou, quien se desempeñó como subsecretario, que pasó a la Dirección de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, y posteriormente, Victoria Cross, quien era la número tres del ministerio.

Este viernes, se confirmó la renuncia la directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Estela Delgado. La postura de Delgado es opuesta a la del ministerio frente a la búsqueda de petróleo en el mar uruguayo.

Esto ha generado manifestaciones de varias organizaciones en defensa del mar, con la entrega de más de 21.000 firmas en rechazo de la decisión del gobierno y especialistas han señalado que las prospecciones y perforaciones en el mar podrían tener impactos sobre los ecosistemas marinos y actividades económicas laborales.

El ministro Ortuño anunció tiempo atrás un aumento de controles de cara a la prospección sísmica en busca de petróleo e indicó que esta iniciativa introduce a Uruguay entre los países con mayor exigencia en el mundo para realizar la actividad.

Según expresó Delgado en la nota enviada al ministro, la renuncia "responde a su decisión de continuar con su carrera académica y reintegrarse a sus funciones universitarias en su cargo de Profesora Agregada, luego de haber cumplido con diversos compromisos de gestión en la cartera", informó Ambiente.

Verónica Piñeiro asumirá como directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. La designación de Piñeiro fue resuelta por el presidente Yamandú Orsi a propuesta de Ortuno tras la renuncia de Delgado. "El nombramiento se inscribe en la línea de fortalecer el área de biodiversidad, considerada prioritaria dentro de la agenda ambiental y de gobierno", indicó el ministerio.