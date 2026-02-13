RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un hombre de 30 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Plácido Ellauri

La víctima tenía dos antecedentes penales por hurto y carente de requisitoria. Recibió tres disparos en el tórax y uno en el abdomen, recibió atención en la policlínica de Capitán Tula, donde falleció.

Foto: Archivo / Subrayado.

Un hombre de 30 años con dos antecedentes penales por hurto y carente de requisitoria fue asesinado a tiros en el barrio Plácido Ellauri. La Policía fue alertada sobre las 00:35 de este viernes sobre múltiples disparos de arma de fuego y una persona herida en Matilde Pacheco y Pasaje D.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a un hombre tendido en el suelo con manchas de sangre entre sus ropas, pero con signos vitales. La víctima estaba junto a una amiga que le manifestó a la Policía que desconocía lo ocurrido, escuchó disparos y al salir lo encontró en el suelo.

El baleado fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde se le diagnosticó múltiples heridas de arma de fuego: tres balazos en el tórax y uno en el abdomen. Minutos después de ingresar, falleció.

Personal de Policía Científica identificó a la víctima y realizó el relevamiento de la escena del homicidio. En el lugar, los efectivos encontraron unas siete vainas de calibre 9 milímetros.

Los investigadores relevan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el autor de los disparos. La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, está a cargo del caso junto al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

