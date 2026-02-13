RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pérdidas millonarias en cultivos de arroz en Rocha tras temporal: evalúan al menos USD 5 millones en daños

Solo en Rocha se perdieron entre 4.500 y 5.000 hectáreas de cultivos de arroz. Algunos productores “perdieron todo” y “quedaron en la calle”, dijo el secretario regional de Cebollatí de Cultivadores de Arroz.

Néstor Santos, secretario regional de Cebollatí de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

Hasta la noche del jueves la evaluación fue de entre 4.500 y 5.000 hectáreas de cultivo devastadas. “Vamos a ver qué pasa con los seguros, un hecho similar años atrás hizo quebrar los seguros”, expresó Santos en declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10 . Y dijo que esa cifra de USD 5 millones puede incluso duplicarse una vez terminadas las evaluaciones.

Guillermo O´Brien, presidente de Cultivadores, está en contacto con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, según señaló Santos.

Agregó que hubo productores que “perdieron todo” y “quedaron en la calle”.

Indicó que la situación de la tormenta se suma a la caída de los precios del arroz. “El 28 de febrero se fijará el precio definitivo del arroz, del entregado en 2025. Eso va a hacer que la cifra deje a los productores con las cuentas en rojo porque hubo una caída muy grande en los precios”, lamentó.

