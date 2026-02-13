García afirmó que decisión de rescindir el contrato con Cardama busca "destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou"

El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Nacional, Javier García , se pronunció este viernes en redes sociales tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, firmado durante la pasada administración.

"La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou", publicó en X.

Y continuó: "Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente".

García apuntó a falta de rumbo y de "agenda positiva" por parte del gobierno. "No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa. Esta decisión POLÍTICA, confesada por la propia ministra ayer, nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país", manifestó.

"Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país", concluyó.

El exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó el hecho como una "irresponsabilidad del gobierno" y aseguró que se hace "con saña política".

"Para justificar su ataque contra el gobierno de Coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio, lo paga la gente. Una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay. El más completo respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa durante nuestro gobierno", escribió.