EXMINISTRO DE DEFENSA

García afirmó que decisión de rescindir el contrato con Cardama busca "destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou"

"Esta decisión POLÍTICA (...) nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país. Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país", afirmó el exministro de Defensa Nacional.

JAVIER-GARCIA-EN-ATLANTIDA

"La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou", publicó en X.

Y continuó: "Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente".

 Foto: web de Astilleros Cardama.
Cardama tras el anuncio del gobierno: "Se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir"

García apuntó a falta de rumbo y de "agenda positiva" por parte del gobierno. "No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa. Esta decisión POLÍTICA, confesada por la propia ministra ayer, nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país", manifestó.

"Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país", concluyó.

image

El exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó el hecho como una "irresponsabilidad del gobierno" y aseguró que se hace "con saña política".

"Para justificar su ataque contra el gobierno de Coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio, lo paga la gente. Una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay. El más completo respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa durante nuestro gobierno", escribió.

Foto: Focouy.
 Foto: web de Astilleros Cardama.
