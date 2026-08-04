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JORGE BARRERA

Abogado de familia de joven asesinada en veterinaria de Tres Cruces destacó pedido de no difundir imágenes "para resguardar el dolor"

Jorge Barrera dijo a Subrayado que seguramente en las próximas horas haya novedades en cuanto al avance de la investigación que lleva adelante la fiscal de Homicidios, Mirta Morales.

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"Patrocinamos legalmente a los familiares de la víctima, de este crimen tan horrendo que, indudablemente hoy estamos en una etapa de investigación preliminar. Asumimos el patrocinio letrado, nos pusimos a disposición de la Dra. Mirta Morales que está llevando la investigación con seriedad, con rigor técnico, no solamente dentro de las garantías del debido proceso para todos y, en este sentido seguramente en las próximas horas habrá novedades en cuanto al avance de la investigación", comentó.

Barrera dijo que hay dos temas con respecto al pedido de la familia de no difundir las imágenes del crimen y se refirió a resguardar el dolor.

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"Acá hay dos temas: uno que evidentemente importa a la familia que es respuestas, importan a la sociedad porque también en la medida que hay respuestas estatal también genera un mensaje hacia la sociedad. Pero no debemos olvidar que los principales damnificados hoy son los familiares de la víctima que quizás con buen intención y con un afán de mostrar la calidez y las virtudes humanas de quien hoy es víctima fatal, se difunden imágenes que generan permanentemente el dolor, el recuerdo y entonces los familiares nos pidieron que transmitiéramos a través de ustedes ese mensaje de proteger y resguardar en estos momentos tan intensos de dolor", explicó.

El agresor, su pareja de 47 años que también trabaja en el local, se encuentra internado por intento de autoeliminación. Como ya excedió el plazo legal de 48 horas para la formalización de la investigación o dejarlo en libertad, se dio el cese de detención y una guardia está en el centro de salud.

Cuando reciba el alta médica será detenido por la Policía y conducido al juzgado para la audiencia.

Los investigadores cuentan con cámaras donde se encuentran las escenas del femicidio.

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