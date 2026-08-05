MSP reabrió la agenda para vacunar contra meningococo a menores de entre 9 y 15 años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó en la tarde de este miércoles una nueva etapa para agendar a menores de entre 9 y 15 años para vacunar contra el meningococo.

La agenda se realiza por cupos y por región. Los interesados deben consultar el sitio oficial del ministerio en internet.

Desde el 3 de agosto de 2026, la agenda está destinada exclusivamente a niños, niñas y adolescentes de 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años, de acuerdo con la etapa actual de implementación de la estrategia de vacunación.

Seguí leyendo Se volvieron a agotar los cupos para la vacuna contra el meningococo en Montevideo y Canelones

El MSP señala que es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño o adolescente.

Si se agenda una persona que no pertenece a este grupo, no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada.

Los niños comprendidos en los demás grupos definidos en la estrategia de vacunación (2 meses, 4 meses y 15 meses de edad para vacuna MenB y niños y niñas de 12 meses para vacuna Menfive®) no necesitan agendarse. Pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se viene realizando hasta el momento.

Accedé al sitio aquí, en la web de MSP.