Un hombre de 55 años está grave tras chocar de frente el auto que conducía por la ruta 101 hacia el oeste contra la cabecera del puente ubicado a la altura del kilómetro 20,200, cerca del aeropuerto.
Un hombre de 55 años está grave tras chocar de frente contra la cabecera de un puente en la ruta 101
El siniestro, del que se investigan las causas, ocurrió sobre las 15 horas. La ruta 101 de ingreso a Montevideo permaneció obstruida y tuvo su tránsito normal afectado hasta las 17 horas.
El conductor fue diagnosticado como politraumatizado grave y fue trasladado a la mutualista Casmu, informó Policía Caminera.
El siniestro, del que se investigan las causas, ocurrió sobre las 15 horas. La ruta 101 de ingreso a Montevideo permaneció obstruida y tuvo su tránsito normal afectado hasta las 17 horas.
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