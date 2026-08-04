Desalojan a varias familias de un edificio en Ciudad Vieja luego de un reclamo de los propietarios

La Policía custodia el desalojo de un edificio en la mañana de este martes en 25 de Mayo y Treinta y Tres, en Ciudad Vieja. De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, el propietario del inmueble hizo un reclamo por personas que vivían allí y fueron desalojadas por las autoridades.

Incluso pasado el mediodía, varias familias se encontraban en la calle y veredas, a la espera de respuesta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que hacía un relevamiento de familias que necesitan asistencia. En el lugar se encontraba el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard.

Entre los desalojados hay ciudadanos uruguayos, dominicanos y cubanos. Vivían allí al menos 15 familias, según vecinos. Es una construcción de cinco plantas con varios apartamentos.

Piden respuestas estatales

"Nos dieron 30 minutos para desalojar nomás. La prórroga era de tres meses pero terminaron acortando todo", dijo a Subrayado Anthony, uno de los desalojados, quien estaba acompañado de su pareja e hijos. "Hay casi once niños, somos como veinte uruguayos. Y hay extranjeros también. Nosotros pusimos el agua, tratamos de arreglar con la UTE", agregó.

"Algo hay que hacer con nosotros, no es justo", dijo, por su lado, una mujer dominicana que vive hace cuatro meses en el edificio.

Testimonio de una mujer dominicana desalojada.

El tránsito por la calle 25 de Mayo no fue cortado, al menos hasta el mediodía, y se observaba que las personas caminaban entre los vehículos.

Varios camiones pequeños o camionetas de flete se encontraban en el lugar, adonde eran cargadas las pertenencias de algunas de las familias.

El futuro del edificio

Foto: Subrayado. Desalojan edificio en Ciudad Vieja; relevan familias que necesitan asistencia.

El edificio es propiedad de varias personas. Según indicaron a Subrayado, las familias debían desalojar el lugar el 28 de mayo pasado pero se les ofreció una prórroga hasta este martes.

Por eso, llegó la Policía con la orden de desalojar el lugar.

Los propietarios señalaron que aguardarán a que las personas abandonen el lugar y retiren las pertenencias, para luego tapiar la estructura y, así, impedir ingresos irregulares.