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Sindicato de maestros hará asamblea grave y urgente "ante una agresión en nueva circunstancia y contexto"

Ademu Montevideo realizará una asamblea este miércoles a las 18:00 para analizar un episodio violento.

Foto: FocoUy. Ademu Montevideo.

Foto: FocoUy. Ademu Montevideo.

Un maestro golpeó a una maestra en las oficinas de la Inspección Montevideo Oeste. En consecuencia, la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) Montevideo convocó a una asamblea con carácter "grave y urgente" para este miércoles, con el objetivo de analizar lo ocurrido, señaló en un comunicado.

Según el escrito, la asamblea será desde las 18:00 en el local de Untmra, ubicado en Luis Alberto de Herrera al 3972. El único punto del orden del día será "tomar medidas ante una agresión en nueva circunstancia y contexto".

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El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió al caso como "un episodio de violencia que está asociado no a una institución educativa sino a dos funcionarios de Primaria", ya que ocurrió en un edificio administrativo.

El agresor está detenido y a disposición de la Fiscalía.

En cuanto a la funcionaria agredida, fue atendida por una emergencia, recibe acompañamiento de Primaria y se encuentra en su casa, en recuperación, en buen estado de salud, agregó.

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