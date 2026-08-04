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SOBRE LA HORA 03.30

Esta madrugada un cohete de Elon Musk impactará contra la Luna; puede observarse desde la Tierra

El astrónomo Gonzalo Tancredi explicó a Subrayado que se trata de un cohete que quedó a la deriva el año pasado y si el tiempo lo permite podrá observarse sobre la hora 03.30.

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Un cohete de la empresa Space X de Elon Musk impactará en la madrugada de este miércoles sobre la hora 03.30 contra la Luna; se espera que pueda observarse desde la Tierra.

El astrónomo Gonzalo Tancredi explicó a Subrayado que en principio será una especia de flash, "se ve como un repentino abrillantamiento". Y agregó: "Quizás el tamaño del objeto no sea suficiente, estamos hablando de un cohete que tiene unos 14 metros de largo y es un cilindro de unos 3,70 metros de diámetro".

Se trata de un cohete que quedó a la deriva el año pasado tras depositar dos satélites en la Luna y que después de haber dado algunas vueltas entre la Luna y la Tierra termina impactando.

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"Va a impactar justamente en lo que es limbo, el límite de la parte visible de la Luna y, si el tiempo lo permite, se intentará observarlo", comentó.

El impacto no va a tener consecuencias graves para la Luna, pero se espera que genere un nuevo cráter, pero será útil para realizar distintas investigaciones.

"No va a tener consecuencias, estamos hablando de un objeto relativamente pequeño. Si bien tiene ese tamaño que nos puede asombrar, pero en la Luna impactan objetos de mayor masa, por ejemplo estamos hablando de unas 5 toneladas", explicó.

Según Tancredi, lo que ocurrirá servirá para entender más el proceso de craterización.

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