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Villa Felicidad, Canelones

Un joven murió y dos adolescentes están graves tras un choque entre tres motos cerca de Progreso

El accidente ocurrió sobre las 20:00 de este martes en Villa Felicidad. Un testigo dijo a la Policía que los tres conductores realizaban maniobras imprudentes y chocaron entre sí.

Foto: Presidencia. Villa Felicidad, cerca de Progreso, Canelones.

Foto: Presidencia. Villa Felicidad, cerca de Progreso, Canelones.

Un joven de 18 años murió y dos adolescentes de 15 y 16 años resultaron gravemente heridos tras un choque entre tres motos ocurrido sobre las 20:00 de este martes en Villa Felicidad, cerca de Progreso, en Canelones.

La Policía fue alertada sobre el accidente en Carlos Abat y Ubidio Fernández Ríos. Al llegar, los efectivos encontraron a uno de los involucrados inconsciente, junto a una moto. A unos diez metros estaba un segundo motociclista, consciente, y a unos veinte metros, un tercer hombre inconsciente y con una herida en la cabeza.

El joven de 18 años fue asistido por una enfermera que pasaba por el lugar en una ambulancia privada. Fue trasladado al hospital de Las Piedras, donde se constató su muerte.

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El conductor de la segunda moto, un adolescente de 16 años, resultó gravemente herido y también fue trasladado a ese hospital. Conducía una moto de cilindrada 200 cc.

El tercer involucrado, de 15 años, conducía una moto tipo cross. Un patrullero lo trasladó a una mutualista de Las Piedras, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos graves, traumatismo de cráneo y traumatismo de pierna derecha con fractura.

Una persona entrevistada por la Policía declaró que vio a los tres conductores, uno en cada moto, realizar maniobras imprudentes antes de que chocaran entre sí.

En el lugar no hay cámaras de videovigilancia ni señalización. La calle es de pavimento y cuenta con iluminación artificial.

La Policía Científica trabajó en la escena y realizó las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades.

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