RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ JEFATURA

Conductor a contramano y alcoholizado chocó a una mujer y le causó heridas graves en Maldonado

Fue imputado por un delito de lesiones graves culposas y omisión de asistencia. La mujer, una motociclista de 42 años, permanece internada.

policia-maldonado-jefatura-fotonahuelmarichal

Un conductor de 30 años que circulaba a contramano y alcoholizado chocó a una mujer de 42 que iba en una moto.

El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado, en camino de Los Gauchos y Uruguay, en Maldonado.

La mujer fue trasladada con heridas graves a un centro asistencial.

los movimientos del argentino detenido por la desaparicion de una adolescente que permitieron dar con su paradero
Seguí leyendo

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero

El hombre, sin antecedentes penales, resultó ileso y fue imputado por lesiones graves culposas en régimen de reiteración real con un delito de omisión de asistencia en calidad de autor. La medida cautelar impuesta es la fijación de domicilio, retención de libreta y prohibición de salir del país sin autorización, mientras continúa la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
PAYSANDÚ

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
ALERTA AMBER DESACTIVADA

Fue localizada en Argentina "con vida y en buenas condiciones" la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
Policiales

Un argentino de 37 años está detenido por el caso de la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad

Te puede interesar

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
PAYSANDÚ

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.
ALERTA AMBER DESACTIVADA

Fue localizada en Argentina "con vida y en buenas condiciones" la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
Fernando Pereira, reelecto presidente del Frente Amplio. Foto: Foco UY
POLÍTICA

Fernando Pereira fue reelecto presidente del Frente Amplio por unanimidad, en el congreso de este fin de semana

Dejá tu comentario