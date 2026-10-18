Un conductor de 30 años que circulaba a contramano y alcoholizado chocó a una mujer de 42 que iba en una moto.
Conductor a contramano y alcoholizado chocó a una mujer y le causó heridas graves en Maldonado
Fue imputado por un delito de lesiones graves culposas y omisión de asistencia. La mujer, una motociclista de 42 años, permanece internada.
El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado, en camino de Los Gauchos y Uruguay, en Maldonado.
La mujer fue trasladada con heridas graves a un centro asistencial.
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