PRADO – MONTEVIDEO

Un joven fue baleado por delincuentes que lo amenazaron y le llevaron su moto

El joven de 19 años recibió un disparo en la pierna derecha pero se encuentra fuera de peligro. Su vehículo fue recuperado.

Un joven resultó herido de arma de fuego en una rapiña ocurrida este domingo en las calles Delmira Agustini y León Ribeiro, en el Prado de Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que la Policía llegó al lugar tras el aviso al Centro de Comando Unificado y encontró al joven, de 19 años, quien manifestó que estaba con un amigo cuando dos delincuentes se acercaron y, mediante amenazas con un arma, le exigieron la entrega de su moto.

Ante la negativa del joven, los rapiñeros le dispararon en una de sus piernas y se llevaron la moto.

Guardavidas reanimaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco en la Isla Gorriti

El joven fue derivado por personal policial a un centro de salud donde fue diagnosticado con herida de arma de fuego en la pierna derecha, con orificio de entrada y salida, no revistiendo gravedad.

La moto fue ubicada debido a un sistema de rastreo en las inmediaciones de las calles Silvestre Pérez Bravo y Faraminan.

