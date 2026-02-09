Cuatro baleados tras incidentes en un baile en Aguada: tienen entre 20 y 46 años

Cuatro baleados, uno de ellos solo con roce.

Cuatro personas resultaron heridas de arma de fuego a las cinco de la mañana de este lunes cuando se encontraban en un baile ubicado en Avenida Agraciada y Rondeau, en Aguada .

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que hubo incidentes dentro del local, que los agresores salieron en busca de armas, volvieron al lugar y dispararon desde un auto en dos oportunidades.

En consecuencia hubo cuatro heridos de 46, 43, 20 y 27 años, que no revisten gravedad. Recibieron balazos, según cada caso, en mano, pierna y pie. Una de las heridas fue una mujer que tuvo un roce de arma de fuego en la pierna derecha, fue atendida por médicos en el lugar y fue dada de alta.

Seguí leyendo Guardavidas reanimaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco en la Isla Gorriti

Además, uno de los heridos tiene un antecedente penal por tráfico interno de armas y por disparos.

La Policía Científica perició la escena e incautó cuatro casquillos. Mientras, los investigadores de la Zona Operacional I relevaron cámaras de videovigilancia de la zona y testigos para dar con los responsables del ataque a tiros.