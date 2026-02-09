RECIBÍ EL NEWSLETTER

Inician obras viales en calle Yaguarón: inversión de 29,5 millones de pesos y trabajos nocturnos

"La idea es hacerla lo más rápido posible para molestar a la ciudad lo menos posible", dijo la ingeniera responsable del proyecto.

La Intendencia de Montevideo inició este lunes la repavimentación de Yaguarón entre La Paz y 18 de Julio, con una inversión de 29,5 millones de pesos y trabajos nocturnos.

Los trabajos, que se extenderán por aproximadamente tres semanas, buscan mejorar la circulación en una zona muy transitada del centro capitalino. Para reducir el impacto en el tránsito y las molestias a vecinos y comerciantes, las tareas principales se realizarán en horario nocturno, desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.

Según explicó la ingeniera responsable del proyecto, María Inés Regusci, "la idea es hacerla lo más rápido posible para molestar a la ciudad lo menos posible".

El proceso incluye alineación y nivelación de cordones durante el día, mientras que por la noche se corta totalmente el tránsito para retirar la carpeta vieja y colocar una nueva. La obra implica una inversión total de 29 millones y medio de pesos financiados por la Intendencia de Montevideo.

Muchos de los conductores y vecinos de la zona desconocían la obra y se encontraron con el tránsito enlentecido y ruidos ajenos al barrio.

