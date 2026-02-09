La Intendencia de Montevideo inició este lunes la repavimentación de Yaguarón entre La Paz y 18 de Julio, con una inversión de 29,5 millones de pesos y trabajos nocturnos.
Inician obras viales en calle Yaguarón: inversión de 29,5 millones de pesos y trabajos nocturnos
"La idea es hacerla lo más rápido posible para molestar a la ciudad lo menos posible", dijo la ingeniera responsable del proyecto.
Los trabajos, que se extenderán por aproximadamente tres semanas, buscan mejorar la circulación en una zona muy transitada del centro capitalino. Para reducir el impacto en el tránsito y las molestias a vecinos y comerciantes, las tareas principales se realizarán en horario nocturno, desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.
Según explicó la ingeniera responsable del proyecto, María Inés Regusci, "la idea es hacerla lo más rápido posible para molestar a la ciudad lo menos posible".
El proceso incluye alineación y nivelación de cordones durante el día, mientras que por la noche se corta totalmente el tránsito para retirar la carpeta vieja y colocar una nueva. La obra implica una inversión total de 29 millones y medio de pesos financiados por la Intendencia de Montevideo.
Muchos de los conductores y vecinos de la zona desconocían la obra y se encontraron con el tránsito enlentecido y ruidos ajenos al barrio.
