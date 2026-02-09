RECIBÍ EL NEWSLETTER
Agresora condenada

Libertad a prueba y trabajo comunitario para una joven que golpeó a una enfermera en el hospital de Minas

La joven de 21 años fue condenada tras insultar y golpear a una enfermera que le pidió que aguardara en la sala mientras atendían a su novio.

Foto: Subrayado. Hospital de Minas, Lavalleja.

La Justicia condenó con libertad a prueba y trabajo comunitario dos horas por semana a una joven de 21 años que insultó y golpeó a una enfermera este domingo en el hospital de Minas, Lavalleja.

La Policía fue al hospital tras la denuncia de que la agresora había insultado, golpeado y amenazado con un casco a la funcionaria, quien le había pedido que aguardara en sala mientras atendían a su novio, informó la Policía.

La joven la golpeó en la cara con el puño y fue detenida.

Ministerio del Interior
Testigos dijeron que no es la primera vez que la joven se presenta en la emergencia alterada, generando conflictos con el personal de la salud.

La Justicia la condenó a cumplir cinco meses de libertad a prueba, con vigilancia, y dos horas semanales de trabajo comunitario por el plazo de la condena. Además debe presentarse una vez por semana en la seccional de su domicilio.

Temas de la nota

