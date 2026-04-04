RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio

Un joven fue asesinado y una mujer está grave tras un ataque a balazos en el Cerro

En el auto en el que se encontraban los jóvenes, se ubicó un disparo de arma de fuego en la puerta del lado del conductor, así como indicios biológicos en el interior del vehículo.

hospital-del-cerro-montevideo-fachada-cartel

En la noche del viernes la Policía fue alertada que dos personas con heridas de arma de fuego habían ingresado al Hospital del Cerro, ambas de 20 años.

Llegaron al hospital trasladados en el vehículo de una de las víctimas. El auto fue conducido por un testigo que manifestó que escuchó desorden en la calle y al acercarse al vehículo vio a las víctimas pidiendo ayuda.

Una vez en el hospital, se constató por parte de personal médico el fallecimiento de uno de los heridos, un joven, que presentaba múltiples heridas de armas de fuego.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.
Seguí leyendo

Un joven está grave tras ser baleado por delincuentes que le rapiñaron la moto en el Cerro

En cuanto a la segunda víctima, una mujer, fue asistida por el equipo médico quien constata "herida de arma de fuego en abdomen".

En el auto, se ubicó un disparo de arma de fuego en la puerta del lado del conductor, así como indicios biológicos en el interior del vehículo.

Personal de Homicidios y Zona Operacional IV están a cargo de las diferentes actuaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
Artemis 2

El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
ANTE FISCALÍA

Denuncian presunta red de venta de permisos falsos para aplicaciones: "Hay alrededor de mil autos ilegales"
rural del prado

Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo

Te puede interesar

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud video
Camino General Leandro Gómez

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud
Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón video
BARBATO Y MERCEDES

Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón
Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado video
PASAJE MARINO

Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado

Dejá tu comentario