Un joven fue asesinado y una mujer está grave tras un ataque a balazos en el Cerro

En la noche del viernes la Policía fue alertada que dos personas con heridas de arma de fuego habían ingresado al Hospital del Cerro, ambas de 20 años.

Llegaron al hospital trasladados en el vehículo de una de las víctimas. El auto fue conducido por un testigo que manifestó que escuchó desorden en la calle y al acercarse al vehículo vio a las víctimas pidiendo ayuda.

Una vez en el hospital, se constató por parte de personal médico el fallecimiento de uno de los heridos, un joven, que presentaba múltiples heridas de armas de fuego.

Seguí leyendo Un joven está grave tras ser baleado por delincuentes que le rapiñaron la moto en el Cerro

En cuanto a la segunda víctima, una mujer, fue asistida por el equipo médico quien constata "herida de arma de fuego en abdomen".

En el auto, se ubicó un disparo de arma de fuego en la puerta del lado del conductor, así como indicios biológicos en el interior del vehículo.

Personal de Homicidios y Zona Operacional IV están a cargo de las diferentes actuaciones.