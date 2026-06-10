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PARO Y MOVILIZACIÓN

Paro parcial del PIT-CNT hoy, de 9 a 13 horas, con acto central en el Cerro

El paro convocado por el PIT-CNT es este miércoles de 9 a 13 horas. El transporte no para, la educación y la salud sí. El acto central será en el Cerro, Montevideo.

Foto: Archivo / FocoUy

Foto: Archivo / FocoUy

El PIT-CNT convoca este miércoles a un paro parcial, de 9 a 13 horas, con concentración y acto central en el Cerro, Montevideo.

La concentración comenzará a la hora 10 en la calle Santín Carlos Rossi, frente al local del APEX de la Universidad de la República.

De allí partirá una movilización hacia el lugar del acto central, en Carlos María Ramírez y Egipto. La oratoria está prevista para la hora 11:00.

pit-cnt realiza paro parcial de 9 a 13 horas el miercoles; algunos sindicatos paran todo el dia
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PIT-CNT realiza paro parcial de 9 a 13 horas el miércoles; algunos sindicatos paran todo el día

El paro es de 9 a 13 horas, pero algunos sindicatos decidieron parar todo el día, tal es el caso de los gremios de la educación pública.

Los sindicatos de la educación privada también convocan a un paro extendido, pero allí depende de cada centro de estudio.

Los gremios de la salud también paran, y en el caso de los privados lo hacen de 8 a 15 horas.

Los ómnibus del transporte colectivo no paran, y tampoco los bancos, ni públicos ni privados.

El paro convocado por el PIT-CNT es en rechazo a la Rendición de Cuentas del gobierno, que se anuncia sin aumento del gasto global del presupuesto.

La central sindical reclama más presupuesto para la educación pública, la Universidad y la investigación.

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