esta mañana

Un joven fue asesinado a tiros en un pasillo de La Cruz de Carrasco

El homicidio fue cometido en la mañana de este jueves. La Policía incautó seis casquillos en la escena.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio, en un pasillo de La Cruz de Carrasco.

Un joven de 27 años fue asesinado a tiros en la mañana de este jueves. Su cuerpo fue hallado en un pasillo de la zona de Vicente Martínez Cuitiño esquina Camino Oncativo, en el barrio La Cruz de Carrasco, Montevideo.

En la escena la Policía incautó seis casquillos, señala la información del caso a la que accedió Subrayado. Y sobre las 9:30 horas los efectivos trabajaban en el lugar.

Familiares dijeron a Subrayado que la víctima vivía en la calle, trabajaba como cuidacoches en el Parque Rivera y atravesaba un consumo problemático de drogas desde hace años. Agregaron que, si bien se había recuperado varias veces del consumo de drogas, hace poco había tenido una de sus peores recaídas y, por eso, no descartan que haya sido asesinado por temas vinculados con la droga.

El joven tenía un antecedente penal de 2019 por una rapiña que cometió en Colonia y la Policía lo había indagado en algunas oportunidades por estafa y ocupación indebida por espacios públicos.

La Policía recibió un llamado informando del homicidio, alrededor de las 7:00. Al lugar fueron enviados funcionarios de URPM II y seccional 14. Luego arribó el Departamento de Homicidios, que asumió la investigación en conjunto con la fiscalía especializada.

Temas de la nota

