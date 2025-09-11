Fiscal reúne pruebas y prepara acusaciones primarias contra detenidos por violación en Paso Carrasco

El fiscal de Ciudad de la Costa Fernando Valerio hizo el miércoles el control de detención de los tres militares de 22, 23 y 26 años que están siendo investigados por violación . En esa instancia se deja constancia sobre las formalidades del arresto de cada uno de ellos.

Valerio, a cargo de la investigación sobre lo ocurrido en Paso Carrasco , reúne pruebas y prevé pedir audiencia judicial para la tarde de este jueves, informaron fuentes cercanas al caso a Subrayado. En este segundo proceso podrá formalizar la investigación contra uno o más detenidos, dependiendo de las pruebas con las que cuente al momento.

En esta audiencia se les informa a los imputados por qué delitos están siendo investigados y ya la Fiscalía puede pedir al juez prisión preventiva o alguna medida cautelar sobre ellos para evitar entorpecimientos en la investigación.

Los tres detenidos prestan servicio en el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 6, que está ubicado a unos 400 metros del polideportivo donde fueron vistos por policías agrediendo de forma sexual a la víctima, una joven de 21 años.

Por el caso hay dos investigaciones en curso: una judicial y otra en el Ministerio de Defensa, informó a Subrayado este miércoles la ministra Sandra Lazo.

El caso.

Un hombre llamó a la Policía pasada la medianoche del miércoles porque escuchó gritos de una mujer que pedía ayuda en la zona del polideportivo de Paso Carrasco en Canelones.

Al lugar llegaron efectivos de la Guardia Republicana que patrullan la zona de Paso Carrasco en motos y de la seccional 26; al recorrer el descampado del polideportivo, ubicado en Avenida a la Playa y Wilson Ferreira Aldunate, encontraron sobre la zona oeste a tres hombres que –según su relato– estaban violando a una joven de 19 años que, al ver a los policías, les pidió ayuda.

La joven se encontraba semidesnuda y estaba siendo además golpeada por los hombres, observaron los efectivos. Fueron detenidos allí mismo.

En el momento la joven llegó a contar lo sucedido pero mientras lo hacía se desmayó y fue trasladada de urgencia en un patrullero hacia el centro de salud Monterrey de ASSE, ubicado también en Paso Carrasco. Luego fue derivada al Hospital Pereira Rossell en Montevideo.

Según supo Subrayado, los tres hombres negaron la violación y afirmaron que tuvieron relaciones, los tres, con el consentimiento de la joven.

El caso lo investiga ahora la Fiscalía de Ciudad de la Costa de primer turno, a cargo Valerio. Subrayado consultó con la Unidad de Víctimas de Fiscalía que confirmó que la investigación está en marcha desde esa madrugada y que, además, el caso fue derivado a esa dependencia de la Fiscalía.