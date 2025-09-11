Un imputado por el homicidio de la mujer que estaba desaparecida en San José

Foto: Subrayado. Lugar del hallazgo del cuerpo, río San José.

Un hombre de 28 años fue imputado este miércoles por el homicidio de una mujer de 54 años cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en el río San José. La víctima estaba desaparecida desde el pasado 29 de agosto.

El acusado fue enviado a prisión preventiva por 180 días mientras se lo sigue investigando. Así aguardará un fallo judicial definitivo. Otro hombre que estaba detenido recuperó la libertad.

Subrayado informó el martes que, ese día en la mañana, la Policía hizo tres allanamientos en el centro de San José donde detuvo a esos dos sospechosos. El imputado confesó dónde estaba el cuerpo de la mujer: Carmina Díaz Senattore.

El Ministerio del Interior informó entonces que Díaz, nacida el 10 de noviembre de 1970, había sido vista por última vez en San José de Mayo.