Un hombre de 28 años fue imputado este miércoles por el homicidio de una mujer de 54 años cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en el río San José. La víctima estaba desaparecida desde el pasado 29 de agosto.
Un imputado por el homicidio de la mujer que estaba desaparecida en San José
El cuerpo de la víctima fue encontrado en la mañana del martes. Uno de los dos detenidos fue enviado a prisión preventiva por el homicidio.
El acusado fue enviado a prisión preventiva por 180 días mientras se lo sigue investigando. Así aguardará un fallo judicial definitivo. Otro hombre que estaba detenido recuperó la libertad.
Subrayado informó el martes que, ese día en la mañana, la Policía hizo tres allanamientos en el centro de San José donde detuvo a esos dos sospechosos. El imputado confesó dónde estaba el cuerpo de la mujer: Carmina Díaz Senattore.
Seguí leyendo
El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo
El Ministerio del Interior informó entonces que Díaz, nacida el 10 de noviembre de 1970, había sido vista por última vez en San José de Mayo.
Temas de la nota
Lo más visto
TENÍA ANTECEDENTES
Asesinaron al conocido cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
EL HOMBRE SECUESTRÓ Y MATÓ A SUS HIJOS
Juzgado de Mercedes elevó a la Corte el expediente Morosini: discusiones, amenazas y un intento de suicidio
militares detenidos
Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
tres heridas
Choque múltiple en la rambla de Punta Gorda: un auto se cruzó de senda y chocó a otros dos
INFORME ESPECIAL | SUBRAYADO
Dejá tu comentario