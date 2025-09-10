Juzgado de Mercedes elevó a SCJ detalles del expediente sobre Morosini, que se inició dos días antes de la desaparición

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º turno remitió al presidente de la Suprema Corte de Justicia ( SCJ ), John Pérez Brignani, un resumen de las actuaciones en el caso de violencia de género de Micaela Ramos contra su expareja Andrés Morosini, el hombre que se suicidó y mató a sus hijos al arrojarse en auto al arroyo Don Esteban en Río Negro.

El expediente se inició el 1 de setiembre con la intervención de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Ante la Policía, Ramos expresó que Morosini, de quien fue pareja durante 13 años y con quien tenía dos hijos, Francisco de 6 años y Josefina de 2, ejercía sobre ella violencia psicológica y que en febrero intentó suicidarse. Luego, manifestó que Morosini le dijo que se iba a someter a terapia para mejorar, pero no registró cambios. Después, sostuvo que recibió un video por Whatsapp en el que el hombre iba con sus hijos en auto y les decía que se "despidieran de ella". Fue entonces que decidió presentarse en la comisaría.

La mujer expresó no aguantar más la situación y solicitó como medida cautelar el retiro de su pareja del hogar. Además, declaró que no quería más discusiones frente a sus hijos. En esa misma instancia, se le consultó la posibilidad de contar con custodia policial, ella se expresó por la negativa y que solo se dispusiera la cautelar a su respecto, pero no en relación a sus hijos.

Morosini declaró ante la Policía y afirmó que la relación con Ramos experimentaba "altos y bajos", con "discusiones como cualquier pareja, pero nada más". Negó haber ejercido violencia sobre Ramos, "solo discusiones por algo que no estamos de acuerdo" y que en una de esas ocasiones "estaban los niños".

El hombre relató que su pareja le pidió que se fuera y él le contestó que lo haría "de a poco" para evitar el sufrimiento de sus hijos, y que como no tenía dinero para alquilar se iría a la casa de sus padres, ubicada a 80 metros de distancia. Además, aseguró que el día anterior Ramos le pidió que se fuera de la casa y que la relación entre ambos había terminado.

El mismo 1º de setiembre, se le notificó a ambos la prohibición de acercamiento, contacto y comunicación de Morosini por cualquier medio por 180 días y en un radio de 50 metros, además del retiro del hogar que compartía la pareja "con prestación de garantías".

El informe del juzgado a la SCJ, finaliza con las "diversas averiguaciones llevadas adelante para dar con el paradero de Morosini y sus dos hijos, en especial revisión de grabaciones de cámaras de vigilancia".

Morosini raptó a sus hijos el miércoles 3 en horas de la mañana de la casa de su expareja. Fue intensamente buscado por aire y por tierra, hasta que el jueves 4, la Policía, Bomberos y buzos de la Armada Nacional llegaron al arroyo Don Esteban, donde en la mañana del viernes 5 hallaron el auto con los cuerpos del padre y sus dos hijos.