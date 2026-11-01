Un joven de 25 años fue asesinado en el barrio 2 de Enero, cerca del Cerro: llegaba a su casa cuando le dispararon

Un joven de 25 años, sin antecedentes penales, fue asesinado a tiros en el barrio 2 de Enero, cerca del Cerro, en Montevideo.

El ataque fue en Pasaje María Barza y Pasaje Continuación Peatonal. El joven llegaba a su casa en moto; al ingresarla a su vivienda, fue atacado a tiros y, desde allí, trasladado al Hospital del Cerro donde murió, supo Subrayado en base a información primaria.

Los delincuentes también se movían en moto.

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En la noche del sábado, un hombre de 28 años, sin antecedentes penales, fue asesinado de un disparo en el pecho mientras circulaba en una moto en Cerro Norte. El homicidio ocurrió sobre las 22:00 en José Fernández Cutiello y avenida Ingeniero Federico Capurro.

Según la información que manejan los investigadores, los disparos fueron efectuados desde un auto Suzuki negro que se acercó a la víctima por la espalda. En la escena, Policía Científica encontró tres casquillos calibre 9 milímetros.

Horas más tarde, policías ubicaron un auto de la misma marca incendiado en el barrio Nuevo Comienzo, cerca de Casabó. Los investigadores analizan cámaras de videovigilancia para reconstruir el recorrido del vehículo.

Ambas investigaciones están en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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