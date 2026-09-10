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BOIX Y MERINO

Un joven de 24 años fue detenido por atentado contra funcionarios policiales tras operativo en Malvín Norte

La Policía realizó un despliegue con más de 40 efectivos en inmediaciones de Boix y Merino, donde identificaron lomos de burro clandestinos para rapiñar a conductores.

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Un joven de 24 años fue detenido este jueves en el despliegue policial con más de 40 efectivos por las denuncias de rapiñas a conductores en Malvín Norte.

En Boix y Merino, la Policía identificó lomos de burro clandestinos, que fueron destruidos con apoyo de la Intendencia de Montevideo (IMM). Una de las construcciones irregulares estaba ubicada en Espronceda y Calle 4.

La comuna capitalina realiza desde el lunes obras viales en la calle Isla de Gaspar y algunos conductores desvían hacia esa zona. Los delincuentes aprovechan que los conductores aminoran la marcha por el lomo de burro clandestino y cometen las rapiñas.

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En el operativo participaron efectivos de las Zonas Operacionales II y V de la Policía de Montevideo. Se hicieron puntos de control, patrullaje, registro de personas y vehículos.

El resultado del procedimiento es la identificación de 52 personas y el registro de 38 vehículos, 24 motos y 4 autos. Se incautaron un auto y una moto sapucai sin matrícula.

El joven, iniciales B.M.L., fue detenido por atentado contra funcionarios policiales tras provocar daños a un móvil policial.

En el operativo, se realizaron 19 controles de alcoholemia, todos con resultado negativo y se aplicaron 30 multas de tránsito.

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