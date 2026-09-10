Delincuentes se hacían pasar por repartidores y engañaban a personas mayores para robarles hasta $90.000 con un POS

Dos personas a la cárcel por estafas cometidas en Canelones y Montevideo utilizando POS.

Los delincuentes se hacían pasar por repartidores, les decían a las víctimas que un familiar les había enviado un paquete y les cobraban el envío. En el POS, digitaban cifras altas, le de señalaban a las personas que el pago había dado un error y se iban con el paquete para supuestamente volver en otro momento.

Antes de ir a las casas de las víctimas, las estudiaban y elegían principalmente a adultos mayores.

Seguí leyendo Clan familiar investigado por ofrecer logística a delincuentes: así fue el operativo con 12 detenidos

De acuerdo a información policial, los delincuentes digitaban en el POS cerca de 90.000 pesos. En total, se llevaron 2.500.000 pesos.

La detención fue durante un allanamiento en Las Piedras. Los hombres tienen 39 años -uno con antecedentes penales- y fueron a prisión preventiva por 180 días.

En el procedimiento se incautaron POS -y buscan determinar cómo los conseguían los delincuentes-, taladros que eran parte de lo que usaban en el paquete a entregar.

La investigación continúa.