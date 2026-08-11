Gobierno acordó préstamos contingentes por 750 millones de dólares para atender los efectos de El Niño

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el gobierno ha logrado acuerdos con organismos internacionales para acceder a créditos contingentes por 750 millones de dólares para atender los efectos del fenómeno de El Niño en el país.

En conferencia de prensa, Sánchez indicó que los recursos provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Unos 300 millones de dólares se desembolsarán en 2026 y otros 450 millones en 2027.

En base a los datos de eventos similares anteriores, aunque se prevé que serán más severos, se estima que serán unas 25.000 personas las desplazadas, más de 5.000 evacuados, con precipitaciones que podrían llegar a los 500 milímetros cada 30 días cuando en Uruguay llueven unos 1.200 milímetros al año.

"Estamos en un escenario difícil que va a impactar en las viviendas, en el trabajo, en el turismo, en la vida social de los uruguayos", afirmó. Sánchez indicó que se convocó a la Junta Nacional de Seguridad Climática y se trabaja en un protocolo de atención. Además, se coordina con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) y las demás oficinas del Estado en un plan de contingencia y de alerta temprana.

Las previsiones del gobierno es que los eventos más severos de El Niño se concentren mayormente en los meses de setiembre, octubre y noviembre, pero existe un 80% de probabilidades que los eventos adversos se extiendan hasta el mes de abril.

Sánchez indicó que hay partidas previstas en la Rendición de Cuentas que deberán ser aprobadas por el Parlamento. Además, apeló a la solidaridad, responsabilidad y compromiso del pueblo uruguayo para enfrentar esta situación severa.