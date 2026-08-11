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CONSEJO DE MINISTROS

Alejandro Sánchez dijo que el gobierno tiene "un plan B" por si no se aprueba la Rendición de Cuentas

“Si la forma de cuestionar al gobierno es privar a los uruguayos de estos recursos tendremos que recurrir al refuerzo de rubros en varias áreas”, dijo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

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El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo que si bien el gobierno espera que los partidos de oposición voten la Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo “tiene un plan B” para el caso de que este proyecto de ley no obtenga la mayoría requerida para su aprobación.

“Si la forma de cuestionar al gobierno es privar a los uruguayos de estos recursos tendremos que recurrir al refuerzo de rubros en varias áreas, pero quiero insistir con esto, la creación de cargos solo es materia presupuestal y en ese caso tendríamos dificultades para sumar 300 cargos de policía”, dijo Sánchez en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros encabezado por el presidente Orsi.

Sánchez dijo que evalúan la respuesta que le darán al exsenador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos por sus planteos para la Rendición de Cuentas y agregó: “no descartamos la posibilidad de conversar con el resto de las bancadas”.

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