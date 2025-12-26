RECIBÍ EL NEWSLETTER
SAN JOSÉ

Un joven de 23 años está internado tras ser baleado por su pareja durante una discusión en la noche del 24

La joven de 20 años se presentó en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género y fue detenida. La Policía logró recuperar el arma de fuego.

Jefatura de Policía de San José. Foto: archivo-

Un joven de 23 años permanece internado tras recibir un disparo de arma de fuego durante una discusión con su pareja, de 20 años. El hecho ocurrió en la noche del 24 en su domicilio de la ciudad de San José de Mayo.

El baleado fue ingresado a la emergencia del hospital local. A la Policía, el hombre narró que al llegar a su casa mantuvo una discusión con su pareja y que la joven le efectuó un disparo de arma de fuego con un revólver.

Otro móvil policial fue hasta el domicilio de la víctima y habló con familiares del joven, que manifestaron que la mujer se había ido del lugar tras el incidente. Luego, la joven se presentó en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género y fue detenida.

La agresora indicó el lugar donde había arrojado el arma, la que fue recuperada por la Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.

El hombre fue trasladado y permanece internado en una mutualista local y la mujer detenida a disposición de la Fiscalía de 1º turno de San José.

