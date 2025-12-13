RECIBÍ EL NEWSLETTER
Canelones

Un joven de 22 años murió en un accidente de tránsito en 18 de Mayo

Cuando la Policía llegó al lugar solo ubicó al joven herido, quien fue trasladado a un centro médico pero murió. Circulaba en moto.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

De acuerdo con lo informado por la Policía, un joven de 22 años conducía su moto por Durazno y al llegar a la calle Tacuarí tuvo el accidente. Al momento se desconoce si participó otro vehículo.

La víctima sufrió politraumatismos y quedó grave. Fue trasladado a un centro médico cercano donde murió.

cortes en el ingreso al puerto por medidas del sindicato provoca transito congestionado en los accesos
Seguí leyendo

Cortes en el ingreso al puerto por medidas del sindicato provoca tránsito congestionado en los accesos

En la escena trabajó la Policía Científica.

La investigación está en manos de la Policía y de la Fiscalía, para establecer el detalle de lo ocurrido. Al momento, la Jefatura de Canelones, no brindó más información.

Temas de la nota

Lo más visto

video
POLICÍA Y ADUANAS

Detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercadería
investigación

"Kike" Olivera declaró como testigo en Fiscalía por causa que investiga procedencia del dinero de Albín
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a la nieta y a su pareja por el crimen de la mujer de 84 años asesinada y enterrada en su casa de Shangrilá
JOSÉ IGNACIO

Fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el 10 de diciembre en Maldonado

Te puede interesar

Foto: Ministerio del Interior.
Robos piraña

Cuatro imputados por al menos seis robos piraña: apuntan a dos de ellos como los autores materiales
Quinto condenado por caso del laboratorio de hachís; tenía una empresa de cannabis medicinal
Policiales

Quinto condenado por caso del laboratorio de hachís; tenía una empresa de cannabis medicinal
Imputaron a la nieta y a su pareja por el crimen de la mujer de 84 años asesinada y enterrada en su casa de Shangrilá video
PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a la nieta y a su pareja por el crimen de la mujer de 84 años asesinada y enterrada en su casa de Shangrilá

Dejá tu comentario