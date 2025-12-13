Un joven de 22 años murió en un accidente de tránsito en 18 de Mayo

Foto: Subrayado, archivo.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió en la madrugada de este sábado en Durazno esquina Tacuarí, en la ciudad 18 de Mayo, Canelones.

De acuerdo con lo informado por la Policía, un joven de 22 años conducía su moto por Durazno y al llegar a la calle Tacuarí tuvo el accidente. Al momento se desconoce si participó otro vehículo.

La víctima sufrió politraumatismos y quedó grave. Fue trasladado a un centro médico cercano donde murió.

En la escena trabajó la Policía Científica. La investigación está en manos de la Policía y de la Fiscalía, para establecer el detalle de lo ocurrido. Al momento, la Jefatura de Canelones, no brindó más información.