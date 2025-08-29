RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN LEGIÓN

Un joven de 22 años fue condenado por almacenamiento de material de explotación sexual infantil

La Policía allanó su casa e incautó sus dispositivos electrónicos, en los que encontraron 1.057 archivos. Deberá cumplir 12 meses de libertad a prueba.

La investigación del caso estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones de Delitos Sexuales de la Unidad de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

La indagatoria comenzó a partir de un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización de Estados Unidos que colabora con Policías de todo el mundo en casos de niños desaparecidos y delitos de explotación infantil en entornos digitales. La Fiscalía de Delitos Sexuales de 1º turno se hizo cargo del caso.

Los policías uruguayos lograron ubicar el lugar desde el cual se realizaban descargas de material ilícito y con una orden de allanamiento se realizó un procedimiento en la casa del sospechoso, en el que se incautaron dispositivos electrónicos con 1.057 archivos con material de abuso y explotación sexual infantil.

El joven fue detenido y terminó condenado por un delito en la modalidad de almacenamiento de material pornográfico con fines de consumo habitual en el que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad. Deberá cumplir una pena de 12 meses de libertad a prueba.

