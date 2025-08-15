RECIBÍ EL NEWSLETTER
dos homicidios en montevideo

Un joven de 22 años fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Borro

Dos hombres fueron asesinados a tiros en la noche de este jueves en Montevideo.

Foto: Subrayado, archivo.

Dos homicidios ocurrieron en la noche de este jueves en Montevideo. Las víctimas fueron un joven de 22 años y un hombre de 46, ambos sin antecedentes penales.

La primera de las víctimas se encontraba en el barrio Borro cuando fue atacada a tiros, pasadas las nueve de la noche. El crimen fue en Isidro Mas de Ayala y pasaje Justo González.

La Policía fue al lugar luego de que el sistema de detección de disparos Shotspotter indicara que habían ocurrido allí entre 3 y 4 disparos en modo semiatuomático.

La zona del barrio Tres Ombúes donde ocurrió el homicidio, Gregorio Camino y José Castro. 
Homicidio en Tres Ombúes: un hombre de 46 años recibió múltiples heridas de arma de fuego

Los efectivos hallaron al joven ya sin vida y preservaron la escena, donde ya había familiares de la víctima.

El joven recibió un disparo en el pecho. En el piso la Policía halló 6 casquillos y 1 proyectil, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El otro homicidio ocurrió en el barrio Tres Ombúes. Allí la víctima también fue atacada a tiros y en la escena los policías incautaron 17 casquillos.

