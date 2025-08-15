Un joven de 22 años fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Borro

Dos homicidios ocurrieron en la noche de este jueves en Montevideo. Las víctimas fueron un joven de 22 años y un hombre de 46, ambos sin antecedentes penales.

La primera de las víctimas se encontraba en el barrio Borro cuando fue atacada a tiros, pasadas las nueve de la noche. El crimen fue en Isidro Mas de Ayala y pasaje Justo González.

La Policía fue al lugar luego de que el sistema de detección de disparos Shotspotter indicara que habían ocurrido allí entre 3 y 4 disparos en modo semiatuomático.

Los efectivos hallaron al joven ya sin vida y preservaron la escena, donde ya había familiares de la víctima.

El joven recibió un disparo en el pecho. En el piso la Policía halló 6 casquillos y 1 proyectil, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El otro homicidio ocurrió en el barrio Tres Ombúes. Allí la víctima también fue atacada a tiros y en la escena los policías incautaron 17 casquillos.