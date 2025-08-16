Dispararon contra un auto de investigaciones de la Policía en Peñarol

Fotos cedidas a Subrayado

El viernes cerca de la medianoche un auto de la Policía fue baleado en el barrio Peñarol.

El vehículo perteneciente a la Brigada de Automotores de Jefatura se encontraba patrullando en Coronel Raíz cerca de Camino Edison, cuando recibió los disparos.

Los policías que iban en el auto resultaron ilesos.

Se investiga el hecho. PHOTO-2025-08-16-09-29-01 (1) PHOTO-2025-08-16-09-29-01