policiales

Dispararon contra un auto de investigaciones de la Policía en Peñarol

El hecho ocurrió en Coronel Raíz cerca de Camino Edison y los policías que circulaban el el vehículo resultaron ilesos.

Fotos cedidas a Subrayado

El viernes cerca de la medianoche un auto de la Policía fue baleado en el barrio Peñarol.

El vehículo perteneciente a la Brigada de Automotores de Jefatura se encontraba patrullando en Coronel Raíz cerca de Camino Edison, cuando recibió los disparos.

Los policías que iban en el auto resultaron ilesos.

Se investiga el hecho.

