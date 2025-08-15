Quién era el exjuez que fue asesinado y cuyos restos fueron encontrados incinerados en un auto

Este miércoles las pericias determinaron que los restos óseos encontrados en un auto incinerado que estaba en un descampado pertenecían al abogado y exjuez Luis Alberto Delfino Vivo. El hombre fue asesinado .

Delfino nació en 1962. Ingresó al Poder Judicial en marzo de 1993 como juez de Paz de la 19ª sección judicial de Canelones. Luego, ese mismo año, pasó a ser juez de Paz departamental en Pando.

En 1995, pasó a desempeñarse como juez letrado en Cerro Largo y en 1998, fue trasladado al Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa. Delfino fue destituido en octubre del año 2000.

De acuerdo a un documento del Poder Judicial al que accedió Subrayado, la destitución del hombre como juez se dio por “acciones de las que resulta descrédito para la Administración de la Justicia, abuso de autoridad en el ejercicio de funciones, configurativa en definitiva de ineptitud, incompatible con las condiciones requeridas para desempeñar el cargo de juez”.

El documento describe entre otros accionares, una intervención del juez en un caso que no le correspondía sobre prófugos brasileños detenidos en el Aeropuerto y entre los argumentos se señala que faltó a la verdad cuando se investigó ese hecho.

Otro de los hechos tiene que ver con la “entrega de vehículos incautados a terceras personas (funcionarios policiales) así como el uso de un vehículo en las mismas condiciones por parte del juzgado”. Otro, que se levantó una denuncia en su contra por una actuación errónea en una causa a cambio de la restitución de un bien incautado.

En otros casos, también se habla de “omisión de vigilancia y desprolijidad” en su actuación.

“Corresponde responsabilizar al magistrado por su omisión de vigilancia en el funcionamiento de la sede a su cargo, que transcurría de manera manifiestamente desordenada”, señala el documento.

El cráneo y otros huesos de la víctima fueron encontrados el lunes en el baúl de un auto que apareció en un descampado cerca de una estación de UTE, próximo a Parque Guaraní y barrio Ideal.

Este martes, las pericias determinaron que el cráneo tiene un disparo y el caso es investigado como homicidio. Luego, se confirmó que el auto pertenecía al exjuez y este miércoles que eran sus restos los que estaban allí, totalmente incinerados.

La investigación continúa.