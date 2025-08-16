Sábado frío con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche

La mañana del sábado será muy fría con heladas, observándose algunas nieblas y neblinas matinales. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada, inestabilizándose por el oeste.
Las temperaturas extremas previstas para la jornada son entre 14 y 18º de máxima y entre 8 y 9º de mínima.
El domingo se espera una mañana fría con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo nublado, permaneciendo inestable la zona costera en las primeras horas persistiendo la probabilidad de algunas lluvias aisladas.
Temperaturas extremas previstas:
Norte
Máxima: 18º
Mínima: 8º
Sur:
Máxima:15°
Mínima: 8°
Este:
Máxima: 15º
Mínima: 9°
Oeste:
Máxima: 15º
Mínima: 8º
METRO:
Máxima: 14º
Mínima: 9º
