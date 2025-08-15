RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Tres hermanos resultaron heridos de bala en Manga y fueron trasladados a Capitán Tula

Un adolescente está grave y los demás están fuera de peligro. La Policía trabaja para recabar indicios.

Un adolescente y dos jóvenes, hermanos, fueron heridos en un ataque que ocurrió en Manga, este viernes.

Según información primaria, una mujer relató que estaba con sus tres hijos cuando pasó una moto y arremetió a balazos contra ellos. El adolescente reviste mayor gravedad que sus hermanos.

Fueron trasladados a Capitán Tula.

Foto: Subrayado.
Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias

La Policía no encontró indicios en el lugar señalado por la mujer, pero continúan trabajando y hay cámaras en la zona.

