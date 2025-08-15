Tres hermanos resultaron heridos de bala en Manga y fueron trasladados a Capitán Tula

Un adolescente y dos jóvenes, hermanos, fueron heridos en un ataque que ocurrió en Manga, este viernes.

Según información primaria, una mujer relató que estaba con sus tres hijos cuando pasó una moto y arremetió a balazos contra ellos. El adolescente reviste mayor gravedad que sus hermanos.

Fueron trasladados a Capitán Tula.

La Policía no encontró indicios en el lugar señalado por la mujer, pero continúan trabajando y hay cámaras en la zona. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1956494927338020997&partner=&hide_thread=false Un adolescente y dos jóvenes fueron atacados a balazos y fueron derivados a Capitán Tula. @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/9hCxZXnxkz — Subrayado (@Subrayado) August 15, 2025

