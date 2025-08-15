Un adolescente y dos jóvenes, hermanos, fueron heridos en un ataque que ocurrió en Manga, este viernes.
Tres hermanos resultaron heridos de bala en Manga y fueron trasladados a Capitán Tula
Un adolescente está grave y los demás están fuera de peligro. La Policía trabaja para recabar indicios.
Según información primaria, una mujer relató que estaba con sus tres hijos cuando pasó una moto y arremetió a balazos contra ellos. El adolescente reviste mayor gravedad que sus hermanos.
Fueron trasladados a Capitán Tula.
La Policía no encontró indicios en el lugar señalado por la mujer, pero continúan trabajando y hay cámaras en la zona.
