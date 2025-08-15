Homicidio en Tres Ombúes: un hombre de 46 años recibió múltiples heridas de arma de fuego

La zona del barrio Tres Ombúes donde ocurrió el homicidio, Gregorio Camino y José Castro.

El homicidio ocurrió el jueves de noche en el barrio Tres Ombúes , en la calle Gregorio Camino esquina José Castro.

Un hombre de 46 años fue asesinado de múltiples disparos de arma de fuego, según el parte policial al que accedió Subrayado.

De acuerdo a este informe primario, la víctima no tenía antecedentes penales y fue encontrada ya muerta junto a una moto, tendido en la calle.

Estaba “con vestimenta de trabajo”, dice el informe, y en el cuerpo tenía “varios impactos de arma de fuego”.

La Policía encontró en el lugar “alrededor de 17 vainas calibre 9mm”, agrega el informe oficial.

Otro homicidio ocurrió en la noche en Montevideo, en el barrio Borro: un joven, también sin antecedentes, fue atacado a tiros.