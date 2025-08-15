RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Homicidio en Tres Ombúes: un hombre de 46 años recibió múltiples heridas de arma de fuego

Un hombre de 46 años fue asesinado de múltiples disparos de arma de fuego en el barrio Tres Ombúes el jueves de noche, en la calle Gregorio Camino esquina José Castro.

La zona del barrio Tres Ombúes donde ocurrió el homicidio, Gregorio Camino y José Castro. 

De acuerdo a este informe primario, la víctima no tenía antecedentes penales y fue encontrada ya muerta junto a una moto, tendido en la calle.

Foto: Subrayado, archivo.
Joven de 22 años asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Borro

Estaba “con vestimenta de trabajo”, dice el informe, y en el cuerpo tenía “varios impactos de arma de fuego”.

La Policía encontró en el lugar “alrededor de 17 vainas calibre 9mm”, agrega el informe oficial.

Otro homicidio ocurrió en la noche en Montevideo, en el barrio Borro: un joven, también sin antecedentes, fue atacado a tiros.

