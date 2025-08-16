Federación rural exige soluciones por abigeatos y ataque de perros a ovejas

La Federación rural emitió un comunicado solicitando medidas de seguridad y convocatoria por parte del estado para trabajar en el tema.

El documento expresa en su inicio la preocupación de la alarmante escalada de inseguridad que les ha tocado vivir, particularmente por el aumento de los casos de abigeato y los ataques recurrentes de jaurías de perros a las majadas ovinas.

“Esta situación se ha vuelto una normalidad y un total desánimo a poder desarrollar la vida de las personas de bien. Esta sucediendo lo que veníamos advirtiendo hace tiempo y que la seguridad rural debe ser una prioridad nacional” expresa el comunicado.

Además, indican que la batalla no está perdida pero exige medidas concretas y lineamientos claros a nivel país. “no estamos tranquilos con la lentitud en la convocatoria de las comisiones de seguridad rural departamentales y exigen su inmediata formación en todo el territorio, con trabajo activo y coordinado para que comience ya”, señalan.

“A esta situación indican que se le suman los ataques de perros sueltos que están diezmando la producción ovina y agregando un desánimo más al rubro. Nos preguntamos hasta cuando vamos a seguir permitiendo esto? Hay que hacerse cargo”, expresan en el documento.

“Los productores rurales tenemos derecho a trabajar en nuestra tierra, tener nuestros animales y dormir tranquilos”, finaliza el comunicado de la federación rural.

El ministro del interior Carlos Negro indicó la necesidad de aumentar las exigencias de la investigación y aplicar nuevas tecnologías para combatir el abigeato.