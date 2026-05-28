El adolescente de 16 años detenido por el homicidio del bebé en Colón también es sospechoso de otro asesinato

Un adolescente de 16 años fue detenido por presuntamente haber cometido dos homicidios en 10 días en una misma esquina del barrio Colón, supo Subrayado.

Uno de los asesinatos fue el de un bebé de un año y siete meses ocurrido el 27 de abril cuando iba en la falda de su padre en un auto y desde otro vehículo fueron atacados a tiros en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia. Por ese crimen había sido detenido un hombre de 46 años que ya cumple prisión por encubrimiento.

Diez días antes, el 17 de abril y en esa misma esquina, un joven de 23 años fue asesinado a tiros. Tras realizar tareas de inteligencia y análisis, los investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos concluyeron que el mismo adolescente participó en ambos crímenes y comenzaron a buscarlo.

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Este miércoles, los policías recibieron información sobre su paradero y montaron una vigilancia durante la tarde. Lo encontraron pero al ver a los efectivos, el adolescente intentó escapar corriendo.

Los investigadores lo persiguieron y un patrullero de URPM de la zona 4 que circulaba por Casavalle y Tobati, en el límite de Colón y Peñarol, logró detenerlo. El menor quedó ahora a cargo de la Fiscalía de Adolescentes.

El homicidio del bebé

Santino, de un año y siete meses, iba en un Volkswagen Vento rojo junto a su padre, de 24 años, y la pareja del joven. Eran casi las 20 horas y ya estaban llegando a su casa, cuando fueron atacados a balazos desde otro vehículo.

Los disparos se concentraron sobre el lado del conductor. Fueron al menos siete impactos de bala que atravesaron el parabrisas. El joven llevaba a su hijo en la falda mientras conducía. Uno de los disparos impactó en la cabeza del bebé. Mientras, el padre sufrió heridas en el brazo, el hombro y el oído izquierdo.

Tras el ataque, el abuelo del niño, que estaba en una casa cercana, tomó el volante y condujo unas nueve cuadras hasta el estacionamiento de un supermercado ubicado en avenida Garzón, donde pidió ayuda.

Desde allí, padre e hijo fueron trasladados a una mutualista en avenida Garzón y Lanús. El bebé ingresó gravemente herido y murió como consecuencia del disparo en la cabeza. El padre quedó fuera de peligro y fue dado de alta al día siguiente.

Los atacantes escaparon hacia Verdisol y abandonaron el auto utilizado, que apareció incendiado. Para la Policía, el objetivo del ataque era el padre del niño, en un escenario de enfrentamiento entre bandas por drogas y armas en la zona.

Por este caso, el 12 de mayo, un hombre de 46 años, sin antecedentes penales, fue imputado por encubrimiento tras ser detenido el día anterior durante allanamientos en el barrio Conciliación.

Para los investigadores, este hombre tuvo participación directa en la logística y organización del crimen. Es acusado de haber conseguido el auto desde donde se atacó a balazos al bebé y a su padre. Por eso, aguardará en prisión preventiva por 180 días mientras la Fiscalía sigue la investigación.