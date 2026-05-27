Niño de 5 años hallado solo en la calle en Rivera volverá con su madre por resolución judicial

La Justicia resolvió que el niño de 5 años que había sido encontrado solo deambulando en la calle en Rivera vuelva a vivir con su madre, bajo el apoyo de una familiar referente y con acompañamiento del INAU. Así lo indicaron fuentes de la institución a Subrayado.

El caso ocurrió en la madrugada del domingo pasado en barrio La Pedrera. El menor fue hallado caminando solo, mojado, asustado y con dos celulares y una mochila. Un vecino lo encontró y lo llevó ante la Policía.

Tras conocerse la situación, la Fiscalía de Rivera había dispuesto que el niño quedara bajo amparo del INAU mientras avanzaba la investigación. También ordenó tomar declaración a la madre y al hombre que encontró al menor.

De acuerdo con la información policial manejada hasta el momento, el niño estaba en una habitación de la casa mientras la madre se encontraba en otra. Horas después, la mujer advirtió que el menor ya no estaba en la vivienda.

El vecino que lo encontró relató a la prensa que el niño estaba “llorando, con dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado”.

RIVERA NIÑO EN LA CALLE TESTIMONIO

“Calculamos que los padres lo habían regañado por algo, pero al llegar hasta la esquina, que vimos que no venía nadie, ahí di marcha atrás en la camioneta y paramos, nos bajamos, le preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada”, agregó.

El hombre subió al niño a su camioneta y lo trasladó hasta una dependencia policial.