Policía detuvo a un joven de 18 años como sospechoso de haber matado a un hombre en la zona del Marconi

Foto: Subrayado. Juan Acosta y Gregorio Pérez, barrio Coppola.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos dio este miércoles con un joven de 18 años, sin antecedentes penales, que había identificado como el presunto autor de un homicidio.

El asesinato ocurrió casi a la una de la mañana del sábado 14 de febrero. La víctima fue un hombre de 28 años que manejaba una camioneta cuando fue atacado a tiros y terminó chocando incrustado en una vivienda en Juan Acosta y Gregorio Pérez, en el barrio Coppola, lindero al Marconi.

La camioneta quedó con varios impactos de bala en el parabrisas y adentro estaba el cuerpo con heridas de arma de fuego y abundante sangrado en el torso.

Homicidios investigó el crimen e identificó al presunto autor, que ahora está arrestado tras un operativo que incluyó vigilancia encubierta, supo Subrayado. La Fiscalía especializada de 2.° turno está a cargo de la investigación.

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