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homicidio en febrero

Policía detuvo a un joven de 18 años como sospechoso de haber matado a un hombre en la zona del Marconi

El asesinato ocurrió el 14 de febrero en el barrio Coppola, lindero a Marconi. La víctima manejaba una camioneta cuando fue atacada a tiros y murió en el lugar.

Foto: Subrayado. Juan Acosta y Gregorio Pérez, barrio Coppola.

Foto: Subrayado. Juan Acosta y Gregorio Pérez, barrio Coppola.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos dio este miércoles con un joven de 18 años, sin antecedentes penales, que había identificado como el presunto autor de un homicidio.

La camioneta quedó con varios impactos de bala en el parabrisas y adentro estaba el cuerpo con heridas de arma de fuego y abundante sangrado en el torso.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo en local del Centro.
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Homicidios investigó el crimen e identificó al presunto autor, que ahora está arrestado tras un operativo que incluyó vigilancia encubierta, supo Subrayado. La Fiscalía especializada de 2.° turno está a cargo de la investigación.

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