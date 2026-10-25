Un hombre fue asesinado y otro herido durante un ataque con arma de fuego en Santa Lucía

Un hombre de 41 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego, en la mañana de este domingo en la ciudad de Santa Lucía, en Canelones.

Además, otro hombre recibió una herida de arma de fuego pero se encuentra fuera de peligro, informó la Policía.

En la escena del homicidio, en calle 29 de Diciembre, esquina Paganini, trabajó Policía Científica para hacer las pericias correspondientes.

De momento, las autoridades no brindaron más información sobre lo ocurrido.

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