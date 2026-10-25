Un hombre de 41 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego, en la mañana de este domingo en la ciudad de Santa Lucía, en Canelones.
Un hombre fue asesinado y otro herido durante un ataque con arma de fuego en Santa Lucía
El homicidio ocurrió en la mañana del domingo en la ciudad canaria Santa Lucía. La víctima tenía 41 años.
Además, otro hombre recibió una herida de arma de fuego pero se encuentra fuera de peligro, informó la Policía.
En la escena del homicidio, en calle 29 de Diciembre, esquina Paganini, trabajó Policía Científica para hacer las pericias correspondientes.
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De momento, las autoridades no brindaron más información sobre lo ocurrido.
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