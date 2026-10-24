RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Investigan hallazgo de restos humanos en planta de residuos de Felipe Cardoso

Una persona que estaba en el lugar alertó a la Policía del hallazgo de restos humanos, que tienen la apariencia de dos piernas. Policía Científica realiza las pericias.

usina-felipe-cardoso-m

La Policía investiga el hallazgo de restos humanos en la planta de tratamiento de residuos de Felipe Cardoso.

Según informó este sábado la Jefatura de Policía de Montevideo, “un hurgador que se encontraba en el lugar vio dos extremidades inferiores que sobresalían de una acumulación de residuos, por lo que se dio aviso a la Policía”.

El hallazgo ocurrió en la mañana de este sábado, y según la información policial, los efectivos que acudieron al lugar “constataron la presencia de estructuras de apariencia compatible con extremidades humanas, parcialmente cubiertas por los residuos”.

El esposo de Karina Dafonte reclama justicia tras cumplirse dos años de su muerte en un accidente de ómnibus.
Seguí leyendo

"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus en Pocitos

“En el lugar trabajaron efectivos policiales y Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias del hallazgo”, finaliza el informe policial.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS

Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping, donde delincuentes llegaron en motos y con cascos
LA RAPIÑA Y HOMICIDIO dEL MARTES

Dos adolescentes de 16 y 15 años imputados por el homicidio de un joven para robarle la moto, cerca de Toledo Chico
JUICIO ORAL

Fiscalía pide de 45 años de prisión para mujer que mató a golpes a melliza de 9 meses
montevideo

Investigan hallazgo de restos humanos en planta de residuos de Felipe Cardoso
Homicidio en canelones

Un hombre fue asesinado y otro herido durante un ataque con arma de fuego en Santa Lucía

Te puede interesar

Fotos: AFP. Votación de los candidatos Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.
VOTACIÓN HASTA LAS 19:00

Justicia extiende dos horas la votación en Brasil debido a dificultades para acceder a las urnas en algunas ciudades
El esposo de Karina Dafonte reclama justicia tras cumplirse dos años de su muerte en un accidente de ómnibus.
testimonio

"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus en Pocitos
Foto: Subrayado.
Homicidio en paysandú

Un "incidente" en Paysandú terminó en asesinato: la víctima fue un hombre de 58 años y hay un sospechoso identificado

Dejá tu comentario