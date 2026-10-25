Balotaje en Brasil: votaron Lula y Flávio Bolsonaro en una elección muy reñida, según las encuestas

Brasil vive este domingo una segunda vuelta electoral entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección, y el senador conservador Flávio Bolsonaro. Ambos candidatos ya votaron, mientras las encuestas anticipan una definición ajustada.

“Llegó la hora del cambio de verdad”, afirmó Flávio Bolsonaro tras sufragar en Rio de Janeiro . El candidato opositor sostuvo que Brasil “no aguanta cuatro años más de la manera en que está” y aseguró que “la vida de todo el mundo empeoró”. También dijo que Lula quedó en una posición regional y global incómoda.

El senador votó mientras se cubría de la lluvia con un paraguas, fuera de su centro electoral.

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Lula, por su parte, llegó a votar una hora y media después, sobre las 9:40, en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo. Lo hizo acompañado por su esposa, Janja Silva, ministros y aliados políticos.

Tras sufragar, el mandatario afirmó que los brasileños deben elegir entre su gobierno, que defiende la bandera nacional, y su adversario, a quien acusó de querer gobernar con la bandera de Estados Unidos.

La derecha “quiere gobernar con la bandera estadounidense”, declaró Lula, de 80 años. El presidente sostuvo que los brasileños escogerán un país donde los colores nacionales “sean respetados” y agregó: “El pueblo salió a la calle a defender sus logros”.

La elección llega con una diferencia mínima entre ambos candidatos. Según una encuesta de Datafolha, Flávio Bolsonaro obtendría el 51% de los votos, frente al 49% de Lula, un resultado que anticipa un empate técnico.

Más de 158 millones de personas están habilitadas para participar en la votación, que definirá quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.

Noticia en desarrollo - Con información de AFP.

FUENTE: AFP.